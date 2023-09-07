7 сентября 2023, 13:15

ЄС відстає від своєї обіцянки відправити Україні 1 мільйон снарядів до лютого

На даний момент блок витратив близько половини з 2 мільярдів євро, виділених на ці зусилля, але поставив в Україну лише близько 224 000 боєприпасів та 2300 ракет із існуючих запасів, — Bloomberg.


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