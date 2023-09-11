Гуменюк: РФ развернула в Крыму дополнительную станцию для запуска "шахедов"

«Совершенно очевидно, что РФ уже наладила какую-то часть производства дронов, поскольку зафиксирована даже уже соответствующая российская маркировка на них. Также мы видим, что есть активность грузовых бортов, перелетающих по направлению Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь», – заявила спикер Сил обороны Украины «Юг» Гуменюк.
По ее мнению, разворачивание нового лагеря для пусков дронов связано с поиском военными РФ новой тактики обхода ПВО. О том, где именно был развернут лагерь в Крыму, Гуменюк не уточнила.
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