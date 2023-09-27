Посольство США подтвердило передачу Украине "приоритетных реформ"

27 сентября 2023, 12:15

Список "был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают".