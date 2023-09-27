27 сентября 2023, 16:15

В Україні випробували новий підводний безпілотник "Марічка"

Відмітна особливість дрона – невразливість для російських систем РЕБ і унікальна система зв'язку з оператором. Це дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині.



Основне застосування "Марічки" – ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів. Але за необхідності, підводний БПЛА може вести розвідку або транспортувати вантажі, для чого в ньому передбачено кілька відсіків.



Дальність роботи перевищує 1000 км, дрон може переходити в режим очікування і вмикатися за таймером або командою оператора.

