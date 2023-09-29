Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025

29 сентября 2023, 10:45

"Країни-члени ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для більш ніж чотирьох мільйонів українських біженців, які зараз проживають в Євросоюзі, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Ми підтримуватимемо український народ стільки, скільки буде потрібно", — йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.



Тимчасовий захист передбачає можливість проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну і соціальну допомогу, освіту для дітей.