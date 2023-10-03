3 октября 2023, 12:45

Знання про безпеку в Інтернеті та культуру поведінки в мережі є надзвичайно важливими для молодого покоління.

Саме тому сьогодні Google розширює програму “Безпека дітей в Інтернеті” в Україні і представляє низку нових ініціатив, спрямованих на підвищення цифрової грамотності та онлайн-безпеки дітей. Google Україна реалізує ці ініціативи за підтримки Міністерства освіти і науки України.



Google представляє в Україні оновлений навчальний посібник з безпеки дітей в Інтернеті. Ми доповнили “Посібник з безпеки дітей в Інтернеті”, який було презентовано два роки тому, новими матеріалами на актуальні теми сьогодення. Зокрема, в модулі “Бережи свої таємниці” з’явились 3 додаткові уроки, присвячені цифровій конфіденційності, питанню, як використовуються особисті дані та захисту конфіденційності в Інтернеті. Ця оновлена інформація допоможе дітям і підліткам краще розуміти та захищати свою конфіденційність в онлайн-світі.



Додатково, було створено добірку "Уроки з цифрового добробуту", яка допоможе дітям стати більш свідомими та відповідальними користувачами Інтернету. Ці уроки охоплюють різні аспекти цифрового життя, від питань етики в мережі до критичного мислення.



Ознайомитись з оновленим "Посібником з безпеки дітей в Інтернеті" можна за посиланням.



Грант від Google.org на розвиток програми "Безпека дітей в Інтернеті” в Україні



Ще однією важливою новиною є те, що в межах гранту від Google.org ми надаємо підтримку через School with Class Foundation у розмірі 300 тисяч доларів для розвитку цифрової освіти для дітей та молоді в Україні. Метою цього проєкту є розвиток компетенцій, ставлення та навичок молодих людей, які допоможуть їм орієнтуватися в онлайн-світі. Початково програма була спрямована на учнів віком 9-14 років, згодом вона була адаптована для молодших дітей віком 3-9 років, і наразі Фонд активно розробляє програму для старших учнів віком 14-18 років. Цю ініціативу буде реалізовано спільно з однією або двома українськими освітніми некомерційними організаціями.



Онлайн-тренінг для освітян “Безпека дітей в Інтернеті” від Google: інструменти та поради для вчителів”



Щоб краще орієнтуватися в темі, запрошуємо охочих приєднатися до онлайн-тренінгу “Безпека дітей в Інтернеті” від Google: інструменти та поради для вчителів”, який відбудеться 10 жовтня о 16:00. Цей тренінг стане корисним для освітян, що працюють із дітьми шкільного віку та підлітками.



Долучайтеся та отримуйте поради й інструкції щодо використання інструментів та ресурсів Google задля безпеки учнів у цифровому середовищі. Тренінг включатиме теоретичну та практичну частину, під час якої учасники зможуть взяти участь в інтерактивних завданнях.



Реєструйтеся на тренінг та дізнавайтеся:



з якими проблеми діти стикаються онлайн;



можливості програми Google “Безпека дітей в Інтернеті”;



як інтегрувати інструменти програми “Безпека дітей в Інтернеті” у навчальний процес.