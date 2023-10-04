В "Дії" можно в несколько кликов вернуть вклад из обанкротившегося банка

Как воспользоваться услугой?
Шаг 1 В приложении «Дія» в разделе услуги выберите «Возврат вкладов» и обанкротившийся банк, в котором у вас был счет.
Шаг 2 Выберите карту єПідтримка, на которую поступят средства и уточните контактные данные.
Шаг 3 Подпишите заявление. Деньги должны поступить на карту єПідтримка в течение трех рабочих дней.
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