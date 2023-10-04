4 октября 2023, 14:45

В "Дії" можно в несколько кликов вернуть вклад из обанкротившегося банка

Как воспользоваться услугой?



Шаг 1 В приложении «Дія» в разделе услуги выберите «Возврат вкладов» и обанкротившийся банк, в котором у вас был счет.



Шаг 2 Выберите карту єПідтримка, на которую поступят средства и уточните контактные данные.



Шаг 3 Подпишите заявление. Деньги должны поступить на карту єПідтримка в течение трех рабочих дней.

