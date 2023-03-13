В США обанкротился банк из Кремниевой долины, работавший с крупнейшими стартапам

13 марта 2023, 12:45

11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank — он работал в основном с технологическими стартапами и стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США после финансового кризиса 2008 года. Активы Silicon Valley оценивались в $209 млрд, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США.