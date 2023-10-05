5 октября 2023, 10:45

"Укрзализныця" запускает первый за 18 лет поезд сообщением Львов — Варшава

Первая поездка запланирована на 15 октября.



Важно:



Поезд будет курсировать через пункт пропуска Рава-Русская.

Есть формат пересадки из-за разницы путей: на станции Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на европейский (1435 мм). Так же на обратном пути.

