В Україні можуть заборонити російське ПЗ: про що говорили під час шоуруму "Своє.

8 сентября 2023, 21:11

У п’ятницю, 8 вересня в Києві вперше відбувається подія «Своє.ІТ. Шоурум українського ПЗ», де понад 1000 відвідувачів тестують десятки програм від українських компаній-розробників.



Основна мета організатора, хмарного провайдера GigaCloud: довести, що українські програми не поступаються якістю закордонним аналогам і саме ними варто заміняти вороже російське ПЗ.



«Ми проґавили. З початку 90-х років всі ми проґавили час, коли треба було розвивати та підтримувати український софт. Ми проґавили захоплення нашого ринку російськими 1С, Бітріксом та іншими програмами. Поки вони вливали величезні кошти у просування, будували мережу інтеграторів ― ми не звертали увагу на СВОЄ, українське ІТ. За оцінками аналітиків російськими програмами наразі користується понад 70% українського бізнесу. Тепер настав час збирати каміння. Час обирати Своє.ІТ», — заявив CEO GigaCloud Ukraine Володимир Бєлов.

Що таке шоурум



Формат шоуруму дозволив відвідувачам на місці «приміряти» та протестувати десятки програм від українських розробників, провести їм повноцінний тест-драйв та отримати консультацію щодо їх впровадження. Такий підхід економить час на пошук потрібного ПЗ та показує його переваги не на словах, а безпосередньо в робочому процесі.



Понад 1000 відвідувачів перевірили функціонал більш ніж 30 програм з документообігу, бухобліку, CRM, ERP-систем та сервісів з їх впровадження, програм для кол-центрів та служб технічної підтримки, ED Tech рішень та іншого ПЗ. Також була можливість послухати виступи про автоматизацію, тренди в розробці програм і небезпеку від російських продуктів.

Окрім розробників на заході також виступили:

• заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів про важливість підтримки українських розробників: «Попри криваву війну росії проти нашої країни, деякі організації в Україні продовжують не тільки користуватись російським софтом, а ще й закуповувати його. Зокрема я знаю про 1С, який працює в Україні під іншим брендом, Business Automation Framework (BAS). І це — питання національної безпеки, бо ворог фактично отримує доступ до наших інформаційних систем. Потрібно розповідати користувачам, що є якісні альтернативи. В Україні вони вже існують, і ми це бачимо просто тут і зараз. Також треба підтримувати українських розробників — і Міністерство цифрової трансформації й надалі допомагатиме їм у розвитку, в участі у міжнародних виставках, у популяризації»;

• CDTO Мінінфраструктури Анатолій Комірний поділився досвідом міністерства у питаннях цифрової трансформації;

• керівниця команди впровадження електронних послуг у Мінцифри Ірина Заболотна розповіла, як бізнес інтегрує Дію для спрощення документообігу й економії бюджетів.



Який софт тестували відвідувачі





• Документообіг — програми, які дозволяють швидко обмінюватися інформацією та файлами, робити цифрові підписи, зберігати документи в електронних архівах. Рішення цього напрямку: Centredo, MEDoc, АСКОД, Вчасно, MASTER:Документообіг, E-Docs, Megapolis.DocNet, Deals, сервіс Signy.



• CRM системи та сервіси з їх впровадження — Creatio, NetHunt, CRMiUM, SuiteCRM, Servio, VoIPTime CRM, MASTER:СRM, KeyCRM.



• Аналоги 1С, бухоблік та ERP-системи — Дебет Плюс, MASTER:Бухгалтерія, Вправно, ISPro, Універсал 9:ERP, ERP-система IT-Enterprise, ITFin, Self-ERP, BJet ERP. А також локалізовані програмні додатки бухгалтерського та кадрового обліку для міжнародної ERP системи SAP Business One.



• Програми для кол-центрів та служб технічної підтримки — рішення для IP-телефонії з використанням штучного інтелекту VoIPTime Contact Center; віртуальна телефонія UniTalk; тікет-система комунікації з клієнтами HelpDeskStar.



• ED Tech рішення — освітня інформаційна система «Єдина Школа» та цифрова платформа для освіти «Навчання і Технології».



• Програми для сфери військової справи, фінансів, освіти, закладів громадського харчування, соціальних проєктів — TATL technology; сервіс авто за підпискою Drivovo; інноваційна компанія Uklon, яка розповіла про унікальну картографію на заміну російської Yandex; програма автоматизації та складського обліку закладів HoReCa і громадського харчування Poster; сервіс торгів і закупівель SmartTender.



Чи буде повна заборона російського софту?



Основна тема обговорень: неочевидні ризики використання російського софту та необхідність відмови від нього.



Деякі компанії пропонують раз і назавжди заборонити російське ПЗ на державному рівні. Наприклад, партнер події, асоціація IT Ukraine виступає за повну заборону продуктів країни-агресора та розпочинає проєкт «Ворожий софт», покликаний вилучити їх з обігу. З пропозицією заборонити використання російських програм планують звертатися відразу в РНБО. Як зазначив виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк, «російський софт — це теж зброя ворога, здатна завдати втрат економіці України, соціальній сфері, безпеці». ІТ Ukraine вже виокремили близько 80 програм, які несуть загрозу та які досі використовують українці — серед них 1С, UA-Бюджет, Bitrix24, Advego тощо.

Ще один партнер події, Work.ua, вдався до більш жорстких заходів — у компанії вже розірвали контракти сумою 8 млн грн на рік з 220 компаніями, що не вийшли з російського ринку. «Саме тому ми підтримали ініціативу «Своє ІТ» ― популяризувати український софт, щоб назавжди відмовитися від російських програм. Тож закликаємо українські компанії до припинення взаємодії з ворожим ПЗ. Зараз багато що залежить від консолідації бізнесу та громадян — і ми маємо право знати, продукцію, якого бренду купуємо, в тому числі програмне забезпечення», — зазначили у Work.ua.На жаль, часто користувачі можуть навіть не усвідомлювати, що користуються ворожими сервісами. Зокрема, учасник шоуруму, CEO та співзасновник компанії з автоматизації ресторанів Poster Родіон Єрошек зазначає: «З початком повномасштабного вторгнення російські системи автоматизації ресторанів iiko та r_keeper почали активно маскувати своє коріння: змінюють структуру власності, комунікують про релокейт працівників та незалежність від російських брендів. iiko взагалі оголосила про створення міжнародного бренду Syrve, який закуповують українські заклади і який нібито не пов’язаний з росією. Проте це не так».Подія «Своє.ІТ» розвінчує міф про незамінність російського софту. «росія не є панівним гравцем на ринку IT і без використання її програмного забезпечення цілком можна прожити. Наразі в Україні існує власне ПЗ, яке функціонально співставне з продуктами 1С, продається за схожою ціною та повністю покриває потреби бухгалтерії та автоматизації», — зазначає Вадим Козяк, співзасновник ТОВ «Вправно» і учасник шоуруму. Але й додає, що оскільки багато компаній вибудовували свої бізнес-процеси під це ПЗ, перехід на аналоги не може бути різким: «Я за сплановане і поступове введення санкцій проти російського ПЗ з закритим кодом. Бізнес потрібен розуміти, що процес є незворотним, проте перехідний період має бути достатнім».