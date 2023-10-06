ЕС готовит мощный пакет поддержки для Украины – глава Евросовета

6 октября 2023, 8:45

"Никакого плана Б в поддержке Украины. Только план А – непоколебимая поддержка до тех пор, пока Украина не одержит победу. ЕС готовит дополнительный мощный пакет поддержки на долгосрочную перспективу", – заявил Шарль Мишель после встречи с Владимиром Зеленским.