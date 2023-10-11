Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Кошти спрямують на розмінування, обслуговування техніки, зміцнення оборони для захисту критичної інфраструктури.
Пакет підтримки надається за рахунок Міжнародного фонду для України (IFU). Очільник МО Британії Шаппс оголосить про нього на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
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