16 октября 2023, 9:45

Скільки українців зараз живе в країні — відповідь демографа

Після початку повномасштабної війни в Україні зросла смертність та почалася шалена міграція. Тож наразі у кордонах 1991-го року мешкає приблизно 35-36 млн українців.



За даними верховного комісара з управління біженців, наразі за кордоном перебувають 6,2 млн українців. Переважно вони сконцентровані у Європі. Своєю чергою, українське МЗС називає цифру у 8 млн осіб.

