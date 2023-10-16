16 октября 2023, 10:15

В США почалось навчання пілотів ЗСУ на F-16

Наші пілоти приступили до навчання на F-16 у США, — пише видання Politico. За даними видання, навчання проходять у штаті Аризона.


Оцените новость:
  • 0 оценок