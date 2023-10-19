Экономика Украины начинает восстанавливаться по мере адаптации к войне – The New

Хотя объем экономического производства Украины все еще значительно меньше, чем до войны (после полномасштабного вторжения экономика сократилась на треть), в этом году он вырастет примерно на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк.
Расширение обусловлено увеличением внутренних расходов и подкреплено устойчивым потоком иностранной финансовой помощи.
Экономисты говорят, что потребуется много лет, чтобы экономика Украины вернулась к довоенному уровню. Тем не менее, по словам местных аналитиков и бизнесменов, после почти 20 месяцев войны появилось чувство устойчивости и относительной стабильности, что повысило доверие среди потребителей и инвесторов.
"Экономика Украины адаптируется к войне", – сказала Елена Билан, главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital. Она добавила, что люди перешли из "режима экономии" в ситуацию, когда они "чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше".
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