Министр Кубраков: поставлена цель – отстроить инфраструктуру за 2 года

29 апреля 2022, 10:15

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Конгресса местных и региональных властей.

На мероприятии, состоявшемся в формате видеоконференции, рассмотрели вопросы функционирования государства в условиях войны.Об этом сообщило официальное Интернет-представительство Главы государства.Участники Конгресса обсудили план послевоенного восстановления Украины, а также создание комфортных условий для жизни всех, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны. В частности, речь шла об обеспечении переселенцев жильем.Между тем ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате войны, составил почти 90 миллиардов долларов США. Об этом участникам мероприятия рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.