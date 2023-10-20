В Україні запустять "єБронювання" військовозобов'язаних у "Дії"

20 октября 2023, 8:45

Мінекономіки планує запустити механізм електронного бронювання до кінця 2023 року.

У Мінекономіки кажуть, що попередній проєкт постанови вже існує. Доступ до «єБронювання» буде через застосунок «Дія». Там керівники підприємства зможуть дізнатися кількість військовозобовʼязаних працівників під бронювання – це реалізується через обмін даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.



У сервіс можна буде ввести облікові дані окремого працівника та перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, та чи потрібно йому оновити дані в ТЦК. Якщо працівник підпадає під умови бронювання, він зможе отримати відстрочку на пів року.