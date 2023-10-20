20 октября 2023, 10:15

Разработчик World of Tanks объявил о сборе средств на помощь Украине

«Мы в Wargaming любим военные игры, но ненавидим настоящую войну», — заявил разработчик и открыл для игроков шести своих игр продажи специальных наборов, посвященных Украине. Эти наборы будут содержать элементы внешнего вида, созданные художниками из киевской студии Wargaming.



Деньги от продажи наборов компания пообещала передать на покупку спецмашин скорой помощи через United24. Сбор будет проходить с 18 октября по 1 ноября.



В Wargaming отметили, что уже передали на разные нужды Украины более $1,3 млн.

