Разработчик World of Tanks объявил о сборе средств на помощь Украине

«Мы в Wargaming любим военные игры, но ненавидим настоящую войну», — заявил разработчик и открыл для игроков шести своих игр продажи специальных наборов, посвященных Украине. Эти наборы будут содержать элементы внешнего вида, созданные художниками из киевской студии Wargaming.
Деньги от продажи наборов компания пообещала передать на покупку спецмашин скорой помощи через United24. Сбор будет проходить с 18 октября по 1 ноября.
В Wargaming отметили, что уже передали на разные нужды Украины более $1,3 млн.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Украинские хакеры взломали клиентскую базу российского "Альфа-Банка"
- Бизнес | Сегодня, 15:15
CША будут поставлять Украине ATACMS на постоянной основе – Кулеба
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Рекордна кількість відкриття ФОПів у Дії
- Железо | Сегодня, 14:41
USB кабели с преобразователями напряжения
- Технологии | Сегодня, 14:15
На Півночі України проти ворога встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін
- Технологии | Сегодня, 13:45
В "Дие" теперь можно найти ближайший Пункт несокрушимости
- Технологии | Сегодня, 13:15
Міста України з найбільш брудним повітрям: дослідження
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Байден анонсував виділення додаткових коштів для України та Ізраїлю
- Технологии | Сегодня, 12:15
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись атакам БПЛА
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 14:32
Штучний інтелект показав Київ майбутнього
- Фотогалереи | Позавчера, 14:24
Бійці ГУР МО України отримати шість бортів "Лелека-100"
- Фотогалереи | 14 октября, 21:29
Варшава відновить Саксонський палац, зруйнований німцями у Другу світову
- Обзоры | 11 октября, 8:04
Процесорний кулер be quiet! Pure Rock LP - для найкомпактніших ПК
- Обзоры | 9 октября, 8:13
Patriot P400 Lite 1TB – SSD M.2 зі швидкостями, які вам сподобаються
- Обзоры | 9 октября, 0:04
Ігровий SSD Patriot VP4300 Lite – швидкість до 7400 МБ/с
- Аналитика | 5 октября, 8:26
OnPrem or not OnPrem управління мережевою інфраструктурою
- Обзоры | 1 октября, 1:53
PATRIOT microSDXC EP 128GB UHS-I U3 V30 A1 Class 10 – місткий microSDXC за копійки!
- Аналитика | 13 сентября, 11:41
Найцікавіше за тиждень. Випуск 19 (2023) - 5 причин обрати DELTA 2 та потужний перемикач фаз ПЕФ-301 від Новатек
Популярные новости
- Связь | 16 октября, 11:15
У разі блекауту інтернет буде лише у третини користувачів 5.00
- Интернет | 16 октября, 17:35
Гоксбет онлайн казино для гри з мінімальним депозитом 1.00
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Украинские хакеры взломали клиентскую базу российского "Альфа-Банка" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
CША будут поставлять Украине ATACMS на постоянной основе – Кулеба 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Рекордна кількість відкриття ФОПів у Дії 0.00
- Железо | Сегодня, 14:41
USB кабели с преобразователями напряжения 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
На Півночі України проти ворога встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
В "Дие" теперь можно найти ближайший Пункт несокрушимости 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Міста України з найбільш брудним повітрям: дослідження 0.00