Россияне делают дроны с двигателями, купленными на AliExpress – Игнат

"Есть обломки, видно, из чего они сделаны. Фактически там на AliExpress куплены двигатели... Несмотря на это, беспилотник несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен", – заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал "Ми – Україна".
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