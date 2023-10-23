23 октября 2023, 8:45

Россияне делают дроны с двигателями, купленными на AliExpress – Игнат

"Есть обломки, видно, из чего они сделаны. Фактически там на AliExpress куплены двигатели... Несмотря на это, беспилотник несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен", – заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал "Ми – Україна".


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