Россияне делают дроны с двигателями, купленными на AliExpress – Игнат

23 октября 2023, 8:45

"Есть обломки, видно, из чего они сделаны. Фактически там на AliExpress куплены двигатели... Несмотря на это, беспилотник несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен", – заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал "Ми – Україна".