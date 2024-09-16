РФ производит новые дроны-камикадзе с китайскими двигателями — Reuters

16 сентября 2024, 16:45

По данным агентства, в прошлом году Россия начала производство нового ударного беспилотника большой дальности под названием "Гарпия-А1" с использованием китайских двигателей и деталей.

Утверждается, что с июля 2023-го по июль 2024 года рф произвела более 2,5 тыс. дронов данного типа.Reuters пишет, что Россия уже использовала "Гарпии" против военных и гражданских целей в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре, а также приводя к жертвам как среди гражданского населения, так и среди военных.