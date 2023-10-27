Україна у січні отримає нові ракети з дальністю 300 км - Мирослава Гонгадзе

27 октября 2023, 12:15

Україна у січні отримає нові ракети з дальністю 300 км, — повідомила журналістка Мирослава Гонгадзе із посиланням на джерела у Генштабі ЗСУ.



"За результатами зустрічі військового командуванням України з військовим командуванням союзників, темпи постачання зброї в Україну не зменшаться", — пише Гонгадзе.