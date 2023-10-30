США будут разрабатывать современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61

30 октября 2023, 9:15

Новый вариант получит название B61-13.

"Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников. США обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - заявил помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.B61-13 будет доставляться с помощью современных самолетов. Она заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах США, отметили в минобороны. В Пентагоне подчеркнули, что производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в ядерном арсенале страны.