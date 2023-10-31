31 октября 2023, 12:45

Лікарі заявили про новий штам паразитарної інфекції, яку поширюють мухи

За даними джерела, паразитарне захворювання, яке поширюється через укуси інфікованих мух, може спричинити епідемію, зокрема, у Техасі, а також в інших південних штатах США.



У новому аналізі фахівці CDC заявили, що вже виявлено 1222 випадки лейшманіозу — захворювання, що характеризується темними висипаннями на шкірі, а також пентадою клінічних ознак: гарячкою, втратою ваги, гепатоспленомегалією, панцитопенією та гіпергаммаглобулінемією.

