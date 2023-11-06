Может ли быстрая зарядка "убить" аккумулятор смартфона?

6 ноября 2023, 16:15

Современные гаджеты обладают функцией Quick Charge, способной буквально за 10-15 минут зарядить устройство до 80%.

Принцип работы Quick Charge

Разработчики увеличили силу тока для общего увеличения мощности. Если обычное зарядное использует напряжение до 5 В с силой тока 2.5 А, Quick Charge использует более серьезные параметры - 20 В и 5А.



Что происходит с телефоном при быстрой зарядке

В смартфоне происходит преобразование повышенного напряжения в стандартное 5 В. При этом ток на батарею растет почти в 3-4 раза, вплоть до 20А, хоть и кратковременно.

Из-за таких преобразований получаем сильный нагрев устройства - в 2-3 раза больше, чем при обычной работе. Эти процессы играют не в пользу «железа» смартфона и аккумуляторной батареи.



Quick Charge может «убить» смартфон?

При быстрой зарядке смартфон автоматически переходит в режим защиты, а процессор и дисплей добавляют градусы тепла. В теории эти тепловые процессы могут привести к критическому разогреву устройства и деградации АКБ.

Из-за повышенных рисков крупные производители (Samsung, Apple) не стремятся повышать напряжение и ток до критических отметок.



Как правильно заряжать смартфон

▪️ С помощью оригинальных кабеля и блока питания.

▪️ Не оставлять заряжающийся смартфон на солнце и около источников тепла.

▪️ Не накрывать устройство чем-либо.

▪️ Снимать с девайса плотные чехлы.

▪️ Не использовать смартфон в процессе зарядки.

▪️ Не заряжать на морозе (это может привести к металлизации лития, короткому замыканию и разрушению оболочки аккумулятора).

▪️ Не разряжать батарею до 0%. Литий-ионные батареи имеют ограниченное количество циклов полной зарядки, и если постоянно полностью тратить заряд, то срок эксплуатации аккумулятора может снизиться.