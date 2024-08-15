Представлена самая быстрая зарядка для телефона в мире

15 августа 2024, 13:15

Компания realme представила новую технологию быстрой зарядки SuperSonic мощностью 320 Вт - она позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 4420 мАч от 1% до 100 (!) всего за 4 минуты и 30 секунд.



За одну минуту зарядное устройство способно зарядить смартфон от до 26%, а для зарядки более чем на 50% требуется менее двух минут.