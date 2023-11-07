7 ноября 2023, 11:45

Война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины — Жозеп Боррель

"Если Украина проиграет, мы проиграем. Нам нужно сохранить единодушие и единство в поддержке Украины. Мы первый поставщик поддержки в Украину", — сказал глава европейской дипломатии.

