Acer K243YEbmix и K273Ebmix — качественные офисные мониторы

9 ноября 2023, 15:15

Безрамочные модели диагональю 23,8” и 27” с технологией защиты зрения, возможностью изменения наклона, совместимостью с кронштейном стандарта VESA.Основные преимущества:Диагональ 23,8” или 27”Разрешение FHD (1920?1080) и матрица IPSЧастота обновления 100 ГцТехнология AMD FreeSyncЯркость 250 кд/м?Время отклика 1 мсТехнология BlueLight Shield для защиты зренияБезрамочный дизайн



Acer K243YEbmix и K273Ebmix отличаются друг от друга диагональю дисплея — это 23,8” и 27” соответственно при разрешении Full HD (1920х1080). IPS-матрица (6bit+FRC) отображает до 16,7 млн цветов, покрывает 99% цветового пространства sRGB и имеет бесконечные углы обзора — под любым углом изображение будет хорошо видно без искажений.



Пользоваться мониторами максимально комфортно благодаря безрамочному дизайну и повышенной частоте обновления — 100 Гц, за счет чего динамичные сцены выглядят плавнее, чем на классических мониторах с частотой 60 Гц. Визуальные разрывы изображения устраняются технологией AMD FreeSync, синхронизирующей частоту обновления матрицы с количеством кадров в секунду в системе и играх.



Для защиты зрения Acer использует целый ряд технологий, одна из которых — BlueLight Shield, снижающая воздействие синего спектра света, вредного для человеческого глаза, а технология FlickerLess отсекает мерцание матрицы, благодаря чему глаза не будут уставать при продолжительной работе. Помимо этого, дисплей покрыт особым матовым покрытием ComfyView, отражающим блики от прямых солнечных лучей для лучшей видимости изображения.



Мониторы имеют на борту два разъема для подключения к компьютеру или ноутбуку — традиционный HDMI и аналоговый VGA. К устройствам можно подключить наушники или колонки, если кабель не дотягивается до системного блока. Есть еще один разъем jack 3,5 mm для ввода аудио, таким образом мониторы выступят в роли аудио-хаба.

Новинки от Acer оснащены двумя динамиками суммарной мощностью 4 Вт, которой будет достаточно для просмотра видеоконтента или даже прослушивания музыки. Таким образом, мониторы можно назвать многофункциональными устройствами, минимизирующими количество проводов и техники на столе.