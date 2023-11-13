13 ноября 2023, 10:15

Вперше в історії: Україна увійшла в зиму без імпорту газу

Україна збільшила видобуток власного природного газу протягом останнього року на 7%, - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.



"Наш видобуток зосереджено переважно в Полтавській та Харківській областях, і ми його не тільки зберегли, а збільшили. Це дозволило нам фактично входити в цю зиму без імпорту природного газу з інших країн. Вперше в історії України така подія сталася, цю зиму ми пройдемо за рахунок власного газу", - повідомив Чернишов.

