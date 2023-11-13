Умные мониторы LG не нуждаются в подключении к ПК

13 ноября 2023, 15:15

Компания LG Electronics представляет новейшую линейку мониторов LG SMART (модели 32SR50F и 27SR50F). Новые универсальные мониторы с диагональю 31,5 дюйма и 27 дюймов готовы к работе с ПК и оснащены беспроводными интерфейсами и идеально подходят для продуктивной работы.





Помимо использования усовершенствованных дисплеев IPS, обеспечивающих реалистичные цвета и высокую контрастность, мониторы LG SMART оснащены платформой LG webOS 23, которая обеспечивает большее удобство удаленной работы и потоковой передачи любимых шоу, спортивных программ и музыки.



Мониторы LG SMART отлично подходят для развлечений и работы и могут похвастаться высокопроизводительными дисплеями IPS и поддержкой HDR 10. Яркие и точные изображения, создаваемые новыми мониторами, помогают оживить контент и улучшить взаимодействие с пользователем при участии в конференц-звонках, работе с документами или онлайн-исследованиях.



Благодаря трехстороннему практически безрамочному дизайну 27-дюймовая модель имеет элегантный минималистичный вид, который оптимизирует пространство и усиливает эффект погружения.



Новейшие мониторы LG SMART, оснащенные ОС WebOS 23, обеспечивают максимальное удобство. 32SR50F и 27SR50F обеспечивают легкий доступ к потоковым приложениям, персонализированным рекомендациям по фильмам, телепередачам и музыке с экрана Home Board, а также персонализированным спортивным профилям с настраиваемыми спортивными сервисными карточками, которые позволяют пользователям легко следить за своими любимыми видами спорта.



Мониторы LG SMART сохраняют любимые лиги и команды пользователя, уведомляют его о предстоящих играх, предоставляют актуальное расписание и ключевую статистику. Также включена LG Mood Music, которая действует как личный диджей и составляет плейлисты на основе музыкальных предпочтений пользователя.

Удобные решения для тех, кто работает дома: мониторы оснащены встроенным программным обеспечением LG Home Office, которое поддерживает множество приложений для повышения производительности, включая Microsoft 365 и Календарь Google. Мониторы LG SMART еще больше улучшают рабочий процесс и устраняют необходимость в прямом подключении к ПК, позволяя пользователям легко обмениваться контентом со своих интеллектуальных устройств через AirPlay 2 и Miracast.



Новые мониторы могут даже функционировать как центры умного дома благодаря поддержке LG ThinQ Home Hub, позволяя пользователям контролировать и управлять своей бытовой техникой. С помощью приложения ThinQ 32SR50F и 27SR50F можно подключать к различным устройствам, совместимым с IoT, таким как холодильники и стиральные машины.



Новые мониторы LG SMART планируется выпустить на ключевых рынках Северной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, а в США они поступят в продажу в ноябре этого года.