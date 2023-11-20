Літаки не змінять перебіг війни в Україні — міністр оборони Естонії Ханно Певкур

На його думку, українським військовим для бойових дій зараз насамперед потрібні боєприпаси. Зокрема це стосується далекобійних ракет.
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