20 ноября 2023, 9:45

Літаки не змінять перебіг війни в Україні — міністр оборони Естонії Ханно Певкур

На його думку, українським військовим для бойових дій зараз насамперед потрібні боєприпаси. Зокрема це стосується далекобійних ракет.

