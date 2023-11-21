Західна ППО перетворила Київ на найбезпечніше місце в Україні, – Politico

21 ноября 2023, 8:45

Видання зазначає, що коли почалася війна, Київ покладався на протиракетні системи середньої дальності С-300 і Бук М1 радянської епохи.

Це проблема, оскільки запасні ракети здебільшого виробляються РФ.



Цю оборону тепер посилено системами ближнього радіусу дії "Гепард" із Німеччини і системами ППО ближньої дії "Авенджер" зі США, які збивають дрони і крилаті ракети. На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США; NASAMS, розроблену Raytheon і норвезькою Kongsberg; і німецький IRIS-T SLM.



Дальню оборону забезпечують американські системи Patriot PAC-3 і Eurosam SAMP/T, що поставляються Францією та Італією, пише POLITICO.