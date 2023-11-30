Американские штаты получили миллиарды долларов благодаря военной помощи Украине

30 ноября 2023, 8:15

Агентство Reuters получило документы с аналитикой, которую подготовил Белый дом. Он распространил данные среди законодателей в надежде усилить поддержку со стороны республиканцев, которые выступили против продолжения военной помощи Украине, отметило Reuters.

Больше всего получила Пенсильвания — $2,3 млрд в виде расходов и инвестиций в производство оружия и боеприпасов. При этом трое из восьми республиканцев штата голосовали против помощи Украине. На втором месте Аризона, которая получила $2,1 млрд, хотя трое из шести республиканцев были против помощи Киеву. Техас, где 18 из 25 республиканцев также выступили против, получил $1,4 млрд за счет производства 155-мм снарядов и прочего вооружения.Компании из штатов Арканзас и Висконсин получили контракты более чем на $1 млрд. Между предприятиями, расположенными в двух десятках других штатов, распределили еще $18 млрд.