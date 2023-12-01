Головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»), повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
В Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту — Кличко
- Технологии | Сегодня, 13:15
Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта
- Связь | Сегодня, 12:15
VEON отримав міжнародну нагороду за стійкість під час криз
- Интернет | Сегодня, 11:45
Google оголошує про запуск програми семінарів з кібербезпеки на суму $10 млн
- Интернет | Сегодня, 11:15
Річард Тенг опублікував перший блог на посаді генерального директора Binance
- Интернет | Сегодня, 11:05
Як грати у популярні гральні автомати казино Вулкан?
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Польща звернеться до ЄС із проханням скасувати транспортний безвіз для України
- Бизнес | Сегодня, 10:15
ЕС согласовал пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 23:37
Всередині "шахеда" знашли павербанк і сімкарту Київстар
- Фотогалереи | Позавчера, 23:31
Хмельницький передав військовим 40 FPV-дронів
- Фотогалереи | Позавчера, 9:05
СБУ публикует первые фото скифского золота после возвращения в Украину
- Фотогалереи | 28 ноября, 11:15
На Сицилии активизировался вулкан Этна
- Обзоры | 27 ноября, 12:05
Ajax Socket (type F) Jeweller white – "розумна" розетка з можливостями, що вам сподобаються
- Фотогалереи | 24 ноября, 10:04
У Луцьку працює укриття, збудоване в XIV столітті
- Аналитика | 20 ноября, 13:25
Підбірка ноутбуків на Чорну п’ятницю 2023
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:53
У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:49
Держава передала військовим понад 2 000 безпілотників українського виробництва
Популярные новости
- Связь | 27 ноября, 18:15
Стрімке зростання трафіку вимагає збільшення площ ЦОД 4.00
- Интернет | 27 ноября, 17:15
Преимущества и недостатки покупки гаджетов в интернет-магазинах гаджетов 1.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
В Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту — Кличко 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Европа не готова к войне с Россией и рискует быть "смытой" в ходе конфликта 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
VEON отримав міжнародну нагороду за стійкість під час криз 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
Google оголошує про запуск програми семінарів з кібербезпеки на суму $10 млн 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:15
Річард Тенг опублікував перший блог на посаді генерального директора Binance 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:05
Як грати у популярні гральні автомати казино Вулкан? 0.00