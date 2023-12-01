Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів

1 декабря 2023, 13:15

Головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»), повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.