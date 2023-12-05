Белый дом срочно обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

5 декабря 2023, 9:45

Шаланда Янг, директор Административно-бюджетного управления США, заявила лидерам Республиканской и Демократической партий о том, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года.

Ее письмо цитирует "Financial Times":"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США".

"Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время".

"Если экономика Украины падет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, именно поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии – что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру".