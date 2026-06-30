Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой для США за 250 лет

30 июня 2026, 12:15

Президент США Трамп, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне, подверг резкой критике Демократическую партию и заявил, что ее политика представляет угрозу для страны.

По словам Трампа, победы кандидатов от демократических социалистов на недавних выборах в Нью-Йорке свидетельствуют о растущем влиянии левого крыла внутри Демократической партии.Он также обвинил демократов в поддержке идей, которые, по его мнению, угрожают традиционному американскому образу жизни. «Все коммунисты - безбожники. Они не верят в Бога... Эти безжалостные коммунисты нападают на все религии, но особенно на христианство. Они всегда это делают. Они больше всего нацелены на христианство по сравнению с любой другой религией», - заявил Трамп. По его словам, «это величайшая угроза нашей стране со времен ее основания 250 лет назад».