"КрАЗ" инвестировал в новое оборудование плазменной резки

5 июля 2018, 10:45

Для обеспечения выполнения годовой программы выпуска автомобилей КрАЗ и повышения качества продукции ЧАО «АвтоКрАЗ» приобрел современное высокоточное оборудование плазменной резки с числовым программным управлением «PlazMax CNC-2060».

Инвестиции предприятия в новое оборудование составили почти миллион гривен. При недостаточной загруженности мощностей автозавода украинский производитель не ожидает, что новое плазменное оборудование окупится быстро. Однако такой взвешенный шаг - работа на перспективу и качество.

Оборудование предназначено для вырезки из стального листового проката деталей и заготовок различных форм и размеров. При этом для каждой детали разрабатывается управляющая программа, которая вводится в ЧПУ станка.

Новое оборудование для плазменной резки металла укомплектовано мощной и эффективной системой воздушно-плазменной резки - Hypertherm Powermax 125. Эта система обеспечивает высокое качество резки стального листа толщиной до 25 мм, разделительную резку металлов максимальной толщиной до 57 мм.

100%-ный рабочий цикл и надежность системы Powermax позволяют ей отлично справляться с самыми сложными задачами по резке металла. Способствует этому и резак Duramax Hyamp 180, входящий в комплект системы.

При выборе модели нового оборудования для плазменной резки заготовок и деталей из стального листового проката принимали во внимание максимальные размеры деталей, изготавливаемых на действующей установке плазменной резки «Кристалл ПМплКП-2,5», а также сортамент стального листового проката, обрабатываемый в рамно-кузовном цехе (РКЦ). Кстати, закупка нового оборудования обусловлена, в частности, и тем, что действующая в РКЦ установка плазменной резки «Кристалл ПМплКП-2,5» после интенсивной работы более 12 лет уже не отвечает современным требованиям точности и качества резки. За период эксплуатации этого оборудования технологами были разработаны более 1700 управляющих программ. За один месяц методом плазменной резки изготавливается до 100 наименований деталей для автомобилей всех моделей и комплектаций. В связи с конструктивными изменениями новых моделей автомобилей и комплектаций нужны оригинальные детали, поэтому номенклатура деталей, которые изготавливаются плазменной резкой, постоянно обновляется. В среднем, за месяц разрабатывается до 10 новых управляющих программ.

Новое оборудование плазменной резки с ЧПУ прошло предварительные тестовые испытания на площадях производителя - фирмы «ПлазмаТехСервис - Украина», с участием представителей ЧАО «АвтоКрАЗ». Сейчас, после монтажа на специально подготовленном участке рамно-кузовного цеха, проведения пусконаладочных работ и обучения операторов, оно введено в действие.