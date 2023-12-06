Київстар оголошує спеціальні умови на продукти Big Data

6 декабря 2023, 11:45

Найбільший український оператор електронних комунікацій надаватиме знижку до -25% на підключення Big Data-розсилок напередодні різдвяного сезону.

Спеціальні умови діють для нових клієнтів протягом 3-х місяців від дати підписання договору. До акції можна долучитися у період з 04.12.2023 р. по 24.12.2023 р.



«2023 рік — непростий для українського бізнесу. Зокрема й тим, що бізнес вже другий рік поспіль вимушений функціонувати в умовах повномасштабної війни. Релокація, втрата логістичних ланцюжків, інфляційні процеси, зменшення кількості чи перерозподіл клієнтів додавали неабияких викликів у роботі великих і малих бізнесів. І якщо великі компанії мали більший запас міцності і швидше адаптувались, то для сегменту малого і середнього бізнесу такі виклики часто ставали непереборними.



Ми прагнемо підтримати українські компанії незалежно від їхнього розміру і допомогти їм ефективніше комунікувати з клієнтами, пропонувати свої послуги, особливо в сезон різдвяних свят, — коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар. — Це може бути різноманітна комунікація, зокрема й про акції, особливі персональні пропозиції, інформування про сезонний асортимент, відкриття нових точок продажу тощо».



Алгоритми Big Data-розсилок дозволяють виконувати кілька видів інформування для бізнесу:

1. Таргетовані розсилки, які враховують індивідуальні поведінкові характеристики споживачів та сегментують аудиторію за певними параметрами, наприклад за віком, статтю, інтересами або на певній локації. Пропозицію отримають саме ті клієнти, які максимально в ній зацікавлені.

2. Тригерні розсилки, які дозволяють налаштувати комунікацію автоматично за певними подіями (тригерами) і надсилати клієнтам повідомлення, коли ця подія відбудеться. Наприклад, коли клієнт проходить біля вашого закладу.