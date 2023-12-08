ЕС передал КНР список китайских компаний, которые сотрудничают с РФ

Во время саммита ЕС — Китай глава Европейского совета Шарль Мишель предупредил китайского лидера Си Цзиньпина о необходимости немедленно разобраться со "списком компаний", участвующих в поставках в россию товаров двойного назначения, указывая на то, что страны ЕС вскоре обсудят, следует ли вводить в отношении них санкции, пишет Politico.
"Мы определили список компаний, которые подозреваются в причастности к обходу наших санкций. Мы искренне надеемся, что сегодня нас услышат, и тогда со стороны Китая будут предприняты соответствующие действия", — заявил Мишель журналистам после переговоров с Си Цзиньпином.
Издание отметило, что в поле зрения ЕС находится примерно 13 таких компаний.
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