Довжина знахідки — 1 метр 20 сантиметрів, вага — 18 кілограмів. Річ заіржавіла, але в доброму стані, наголосив заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.
За іншою версією, ця річ має якесь інше призначення, але пов'язана з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік.
12 декабря 2023, 11:45
На дні висохлого Каховського водосховища у Нікополі знайшли якір ХVІІІ століття
Довжина знахідки — 1 метр 20 сантиметрів, вага — 18 кілограмів. Річ заіржавіла, але в доброму стані, наголосив заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.
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