На дні висохлого Каховського водосховища у Нікополі знайшли якір ХVІІІ століття

12 декабря 2023, 11:45

Довжина знахідки — 1 метр 20 сантиметрів, вага — 18 кілограмів. Річ заіржавіла, але в доброму стані, наголосив заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.



За іншою версією, ця річ має якесь інше призначення, але пов'язана з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік.