Ассоциация композиторов Исландии требует дисквалификации израильских исполнителей на музыкальном конкурсе Евровидение из-за «войны и убийства невинных мирных жителей».
Сообщается, что страна откажется от участия, если Израилю будет разрешено участвовать.
14 декабря 2023, 9:15
Исландия призывает бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля
Ассоциация композиторов Исландии требует дисквалификации израильских исполнителей на музыкальном конкурсе Евровидение из-за «войны и убийства невинных мирных жителей».
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