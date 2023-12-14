Исландия призывает бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля

14 декабря 2023, 9:15

Ассоциация композиторов Исландии требует дисквалификации израильских исполнителей на музыкальном конкурсе Евровидение из-за «войны и убийства невинных мирных жителей».



Сообщается, что страна откажется от участия, если Израилю будет разрешено участвовать.