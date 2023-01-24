24 января 2023, 8:45

В Турции предлагают бойкотировать Electrolux и Ericsson

Турки в соцсетях распространяют перечень шведских компаний, товары которых предлагают гражданам бойкотировать на территории Турции.


Оцените новость:
  • 0 оценок