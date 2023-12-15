Банкам рекомендовали создать резервные каналы связи

После "падения" сети украинского оператора, возникли проблемы с работой части POS-терминалов торговых сетей, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".
В НБУ напомнили, что у банков есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, потому в Нацбанке предложили рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов.
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