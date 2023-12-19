19 декабря 2023, 13:15

Spotify полностью покинул РФ и ликвидировал юридическое лицо

6 февраля 2023 года сервис направил заявление о ликвидации юрлица в РФ .



Spotify перестал работать в России 11 апреля 2022 года "после тщательного анализа текущей ситуации". На сайте сервиса тогда уточняли, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя. В компании ранее объяснили, что решили прекратить работу в России из-за ужесточения контроля над публикациями в СМИ о войне в Украине, писало издание Expressen.

