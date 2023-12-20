20 декабря 2023, 8:45

Сертификат в "Дії" можно будет обменять на жилье — Зеленский

Украинцы, чье жилье было повреждено в ходе боевых действий, подают заявку, после чего формируется сертификат, средний размер которого составляет 2 млн грн.



"Услуга, которую мы сейчас запускаем, — обмен сертификата в "Дії" на жилье. Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя — стартовая. И дальше услуга будет масштабироваться", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

