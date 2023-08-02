В "ДІЇ" стартовал прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье

2 августа 2023, 9:45

Как сообщили в Минцифре, услуга доступна если дом:

-имеет одного владельца;-не расположен в зоне активных боевых действий;-расположен на подконтрольной Украине территории;-зарегистрирован в Государственном реестре имущественных прав.Зарегистрировать имущество в реестре можно онлайн на портале ДІЯ или офлайн в ЦПАП.Комиссия горсовета рассмотрит заявление и определит сумму компенсации. Далее собственник получит жилищный сертификат и сможете приобрести новую квартиру, дом или любое жилое помещение.Следующий шаг – внедрение услуги для тех, кто хочет не приобретать новое жилье, а отстроить свое.