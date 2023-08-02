2 августа 2023, 9:45

В "ДІЇ" стартовал прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье

Как сообщили в Минцифре, услуга доступна если дом:

-имеет одного владельца;
-не расположен в зоне активных боевых действий;
-расположен на подконтрольной Украине территории;
-зарегистрирован в Государственном реестре имущественных прав.
 
Зарегистрировать имущество в реестре можно онлайн на портале ДІЯ или офлайн в ЦПАП.

Комиссия горсовета рассмотрит заявление и определит сумму компенсации. Далее собственник получит жилищный сертификат и сможете приобрести новую квартиру, дом или любое жилое помещение.

Следующий шаг – внедрение услуги для тех, кто хочет не приобретать новое жилье, а отстроить свое.
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