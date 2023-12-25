25 декабря 2023, 13:45

Уряд Японії затвердив рекордний оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік

На бюджет виділено видатки у розмірі 7,9 трильйона єн ($56 млрд). Минулі рекордні видатки складали 6,8 трильйона єн у поточному фінансовому 2023 році.



План витрат відповідає рішенню уряду, прийнятому наприкінці минулого року, про виділення 43 трильйонів єн на оборону з 2023 по 2027 фінансовий рік на тлі зростаючих викликів безпеці з боку Китаю і московії, а також ядерних і ракетних розробок Північної Кореї.



Також уряд Японії планує розпочати закупівлю 400 "Томагавків" у США у 2025 фінансовому році, дальність дії яких становить близько 1600 км та модернізувати вже наявні есмінці, щоб вони могли нести ці крилаті ракети.

