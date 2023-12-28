ASUS BR1402 – надійний 14-дюймовий ноутбук для навчання

28 декабря 2023, 19:45

Чудова різдвяна пропозиція ASUS Україна. Зустрічайте ASUS BR1402 – універсальний 14-дюймовий ноутбук на базі процесора Intel Core i3, доступний як у традиційному формфакторі (BR1402C), так і у вигляді ноутбука-трансформера (BR1402F) з екраном, що розкривається на 360°. Він створений для комфортного навчання, а також ідеально підходить для роботи та розваг.

ASUS BR1402 у варіанті трансформера має надійний шарнір, що дає змогу обертати екран на 360°, тому пристрій можна використовувати як ноутбук, планшет, а також в інших режимах. Це робить його ідеальним рішенням для різноманітних сценаріїв навчання, від занять у класі до запису нотаток під час екскурсій. Стилус, що зберігається у відсіку всередині ноутбука, також допомагає в повсякденному навчанні, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілий спосіб введення даних безпосередньо на дисплеї.

ASUS BR1402 оснащений великим 14-дюймовим дисплеєм, який пропонує достатньо простору для продуктивного навчання. Цей дисплей сертифікований лабораторією TÜV Rheinland як такий, що має низький рівень випромінювання синього світла – це сприяє безпеці зору та зменшує втому очей під час тривалої роботи за ноутбуком.

Корпус ноутбука має гумовий бампер для захисту пристрою з усіх сторін, а також нековзну поверхню для зручного перенесення, що зводить до мінімуму ризик пошкодження від ударів і падінь. Вологозахищена клавіатура ноутбука не боїться крапель і бризок води. У цьому пристрої використовуються довговічні компоненти, зокрема шарнір і порти підключення, а також спеціальне покриття корпусу для мінімізації відбитків пальців. Міцне скло Corning Gorilla Glass у моделі BR1402F гарантує стійкість дисплея до подряпин та ушкоджень.

Щоб полегшити технічне обслуговування й прискорити його модернізацію, конструкція ноутбука ASUS BR1402 є модульною. Ключові компоненти, як-от: клавіатура, акумулятор, система охолодження та інтерфейсні роз’єми – можна замінити протягом декількох хвилин за допомогою звичайних інструментів.

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