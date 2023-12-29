29 декабря 2023, 10:15

Львівщина стала найкорумпованішою областю України за підсумками 2023 року

Друге місце в цьому рейтингу зайняли Дніпропетровщина та Київщина — по 219 записів. Третє — Одещина (217 фактів).


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