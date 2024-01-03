3 января 2024, 14:15

Різке пробудження по будильнику – збільшує ризик інфаркту чи інсульту, – вчені

Американські вчені за допомогою розумних годинників та тонометрів порівняли самопочуття людей, коли вони прокидаються самі і за сигналом.



В іншому випадку артеріального тиску були вищими на 74%, що збільшує навантаження на серце.



На ще більший ризик наражаються люди, які при цьому сплять менше 7 годин

