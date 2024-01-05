Як діяти при втраті ґаджету – поради кіберполіції

5 января 2024, 12:45

Смартфон чи планшет – це ключ до приватних даних користувача.

У разі його втрати діяти треба негайно, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими або конфіденційними даними у своїх схемах.



Кіберполіція радить дотримуватися наступних рекомендацій:



зв’яжіться з оператором мобільного зв’язку та заблокуйте SIM-карту, відповідні інструкції розміщені на офіційних сайтах;



завершіть усі активні сеанси в облікових записах;



змініть паролі до облікових записів Apple ID та Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу;



обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;



залежно від ситуації, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої. Для цього слідуйте інструкціям з офіційних ресурсів виробника втраченого приладу.



Якщо ви стали жертвою крадіжки – терміново звертайтеся до поліції за номером 102 чи 112.